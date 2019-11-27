В селе Хатассы водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с другой иномаркой
26 ноября в селе Хатассы произошло ДТП на улице Каландаришвили. Виновник аварии отказался проходить медосвидетельствование.
Водитель Toyota Corona Premio, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной Suzuki Escudo. В результате ДТП оба водителя получили сотрясение головного мозга, переломы и ушибы.
В ГАИ отмечают, что водитель Toyota Corona Premio в этом месяце привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. В момент ДТП у него также имелись признаки опьянения, из-за чего его направили на медосвидетельствование, но мужчина отказался. На него составили административный материал.
ИСТОЧНИК KP.RU