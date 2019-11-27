2019-11-27T10:15:50+03:00
Происшествия

В селе Хатассы водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с другой иномаркой

Виновник аварии отказался от медосвидетельствования
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

26 ноября в селе Хатассы произошло ДТП на улице Каландаришвили. Виновник аварии отказался проходить медосвидетельствование.

Водитель Toyota Corona Premio, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной Suzuki Escudo. В результате ДТП оба водителя получили сотрясение головного мозга, переломы и ушибы.

В ГАИ отмечают, что водитель Toyota Corona Premio в этом месяце привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. В момент ДТП у него также имелись признаки опьянения, из-за чего его направили на медосвидетельствование, но мужчина отказался. На него составили административный материал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24