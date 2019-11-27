Жителя поселка Айхал приговорили к 8 годам лишения свободы за покушение на убийство двоих человек

СЕГОДНЯ 07:03 2019-11-27T07:03:15+03:00

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Летом 2019 года застолье превратилось в кровавую резню, в которой чудом никто не погиб. Обвиняемый и его жертвы вместе распивали алкогольные напитки в бане, но что-то пошло не так.

Между собутыльниками произошла ссора и один из них сходил за ножом и вернувшись напал на потерпевших, нанося им удары в жизненно важные органы. На крики в помещение забежал еще один мужчина, который ударил обвиняемого по лицу, от чего тот потерял сознание и не смог довести свой умысел до конца. Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал.

Приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU