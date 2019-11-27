В СВФУ увеличат количество целевых мест по IT специальностям

СЕГОДНЯ 06:50 2019-11-27T06:55:57+03:00

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Северо-Восточный федеральный университет увеличит программы целевого набора по IT-специальностям для закрепления кадров на Дальнем Востоке. Потребность в этих специалистах возрастает в округе в связи с переходом предприятий на цифровые технологии.

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании президиума Госсовета в рамках пятого юбилейного Восточного экономического форума в начале сентября, призвал увеличить целевой набор в вузы в ДФО по остродефицитным специальностям.

В 2019-2020 учебном году на первый курс вуза зачислены 4 778 человек, в рамках целевого обучения за счет федерального бюджета принято 325 студентов, за счет республиканского - 109. Всего на первом курсе в СВФУ сейчас обучаются 128 иностранных граждан из 19 стран. В этом году впервые в СВФУ начали обучение приехавшие из Сент-Китс и Невис, Нигера, Палестины, Колумбии, Зимбабве, Бенина, Бурунди и Гаити.

ИСТОЧНИК KP.RU