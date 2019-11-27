«Умный город - комфортная среда для жизни»: дальневосточный форум пройдет в Якутске

СЕГОДНЯ 06:28 2019-11-27T06:28:24+03:00

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27 и 28 ноября в Якутске пройдет Дальневосточный форум «Умный город — комфортная среда для жизни». На мероприятии ожидается участие вице-премьера — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, главы Минстроя России Владимира Якушева и министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

Проект «Умный город» стартовал в России в 2018 году в пилотном режиме, а начиная с 2019 года стал обязательным в рамках двух нацпроектов — «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

Ранее сообщалось, что на Арктическом форуме в апреле трехсторонние соглашения о реализации проекта «Умный город» подписали Минстрой России, правительство Псковской области и город Великие Луки, правительство Республики Карелия и город Петрозаводск, а также Республика Саха (Якутия) и город Якутск. Всего в число пилотов проекта входят 26 городов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU