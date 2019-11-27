В Якутии газифицируют село Тас-Юрях

СЕГОДНЯ 06:05 2019-11-27T06:05:24+03:00

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Администрация Мирнинского района Якутии продолжает работу по газификации самого южного населенного пункта алмазной провинции села Тас-Юрях. Эта работа по благоустройству проводится при участии недропользователей, которые осуществляют свою деятельность на территории Ботуобинского наслега.

На данный момент еще к 10 домам жителей Тас-Юряха подведен газ. По предварительной договоренности, в следующем году еще два десятка подворий при таком содействии районной власти и нефтегазодобытчиков смогут подключиться к газовой сети.

ИСТОЧНИК KP.RU