В Якутии газифицируют село Тас-Юрях
Работа благоустройству проводится при участии недропользователей
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Администрация Мирнинского района Якутии продолжает работу по газификации самого южного населенного пункта алмазной провинции села Тас-Юрях. Эта работа по благоустройству проводится при участии недропользователей, которые осуществляют свою деятельность на территории Ботуобинского наслега.
На данный момент еще к 10 домам жителей Тас-Юряха подведен газ. По предварительной договоренности, в следующем году еще два десятка подворий при таком содействии районной власти и нефтегазодобытчиков смогут подключиться к газовой сети.
ИСТОЧНИК KP.RU