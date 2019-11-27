2019-11-27T06:05:24+03:00
Общество

В Якутии газифицируют село Тас-Юрях

Работа благоустройству проводится при участии недропользователей
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Администрация Мирнинского района Якутии продолжает работу по газификации самого южного населенного пункта алмазной провинции села Тас-Юрях. Эта работа по благоустройству проводится при участии недропользователей, которые осуществляют свою деятельность на территории Ботуобинского наслега.

На данный момент еще к 10 домам жителей Тас-Юряха подведен газ. По предварительной договоренности, в следующем году еще два десятка подворий при таком содействии районной власти и нефтегазодобытчиков смогут подключиться к газовой сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24