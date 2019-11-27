В Нерюнгри мужчина ограбил свою бывшую жену

СЕГОДНЯ 05:54 2019-11-27T05:54:50+03:00

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В полицию Нерюнгринского района обратилась жительница поселка Серебряный Бор. Женщина сообщила, что из ее квартиры похищены деньги в размере 55 000 рублей и золотые украшения.

Полицейские установили личность похитителя. Им оказался 28-летний бывший супруг потерпевшей. Выяснилось, что после развода мужчина навещал сына в доме бывшей супруги и знал, что она хранит сбережения в шкафу.

В день происшествия сын оставил отцу ключи от квартиры, а сам ушел на тренировку. Подозреваемый, зная, что бывшая супруга находится на работе, воспользовался тем, что дома никого нет, украл из шкафа конверт с 55 000 рублей. Но этого ему показалось недостаточно, и он решил похитить еще две пары золотых сережек и обручальное кольцо.

Мужчина пояснил полицейским, что пошел на кражу, потому что испытывал материальные трудности. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU