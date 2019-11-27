2019-11-27T05:13:35+03:00
Происшествия

В Верхневилюйске в огне погиб мужчина

Предварительная причина смерти - отравление угарным газом
Ольга Донская
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26 ноября в Верхневилюйске произошел пожар в частном доме на улице Короленко. В огне погиб хозяин дома 1982 года рождения.

По предварительным данным, мужчина скончался в результате отравления угарным газом, но однозначные выводы о причине смерти станут известны по результатам судебно-медицинской экспертизы. Причины возгорания будут установлены в ходе совместной работы сотрудников дознания МЧС и процессуальной проверки следственных органов СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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