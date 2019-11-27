В Якутск приехал министр строительства и ЖКХ России

СЕГОДНЯ 05:09 2019-11-27T05:09:53+03:00

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Сегодня, 27 ноября, в Якутск с рабочим визитом прибыл министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев. Министр в сопровождении премьера Якутии Владимира Солодова выехал на объезд строящихся объектов.

Также, сегодня Владимир Якушев проведет совещание по реализации национальных проектов «Жилье и городская среда», «Чистая вода» в формате видеоконференцсвязи, а во второй половине дня министр примет участие в совещании по вопросу строительства и реконструкции аэропортов на Дальнем Востоке и в пленарном заседании Дальневосточного форума «Умный город — комфортная среда для жизни», который стартовал сегодня в историческом парке «Россия — моя история».

ИСТОЧНИК KP.RU