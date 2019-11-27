2019-11-27T04:45:22+03:00
Происшествия

За попытку дать взятку в Якутии осудили заключенного

Осужденный уговаривал сотрудника колонии помочь в передаче наркотиков
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Суд приговорил заключенного к лишению свободы в колонии особого режима за попытку дать взятку сотруднику исправительной колонии. Осужденный пытался уговорить сотрудника пронести на территорию колонии наркотики.

Заключенный, к слову, осужден за хранение наркотических средств. Как он говорил сотруднику, его знакомые передадут наркотики, а также сотовые телефоны и комплектующие к ним. В ходе реализации мероприятия «Посылка» с наркотическим средством в крупном размере изъята с поличным. Задокументирован факт передачи взятки с использованием платежной электронной системы. Причастные лица установлены.

Обвиняемый признал вину в совершении данного преступления. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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