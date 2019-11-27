Якутск другими глазами: иностранцы будут фотографировать столицу республику

СЕГОДНЯ 04:20 2019-11-27T04:20:30+03:00

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В рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» городская мэрия объявила фотоконкурс «Ниже нуля», участниками которого станут иностранцы. Пока поступило 10 заявок на участие.

Лучшие фотографии разместят на теплых остановках. Экстремальный фотомарафон «Ниже нуля» позволит горожанам присмотреться к интересным местам в Якутске, которые они не замечают в суете будних дней. Каждый участник получит задание, по которому в течение трех часов должен запечатлеть на фотокамеру объекты либо события на улицах города.

В Якутске начался фестиваль «Зима начинается с Якутии». В столицу республики съехались гости из регионов России и других стран. Для них Минпред Якутии организует поездку в Оймякон. Полюс холода посетят туристские группы из Южной Кореи, Германии, а также небольшие группы туристов из более чем десяти стран, сообщила Антонида Корякина.

ИСТОЧНИК KP.RU