Пострадавшим от пожара в Якутске окажут помощь

СЕГОДНЯ 09:57 2019-11-26T09:57:07+03:00

В огне погиб один человек

Изменить размер текста: A A

Утром 26 ноября в Якутске произошел пожар в двухэтажном деревянном многоквартирном жилом доме на ул. Дежнева, 79/1 1985 года постройки. Огнем повреждены квартиры во втором подъезде, погиб один человек.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 6 часов утра. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали пожар. На время тушения жильцы дома были временно размещены в автобусе. Причина пожара пока не установлена, но предварительная версия — короткое замыкание проводки в одной из квартир.

С заявлением о предоставлении временного жилого помещения обратились жильцы квартиры №13. Им предоставлено жилое помещение в маневренном фонде.

Желающие оказать гуманитарную помощь пострадавшим могут обратиться в управу Автодорожного округа по адресу ул. Ленина, 52, 2 этаж.

ИСТОЧНИК KP.RU