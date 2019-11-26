Жители Амгинского района за год собрали 88 кг батареек
Контейнеры для приема батареек были установлены в магазинах, школах и торговых центрах
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Жители Амгинского района Якутии за год собрали более 88 кг батареек. Контейнеры, куда можно было выкидывать практически все виды батареек, были установлены в магазинах, торговых центрах и школах.
Акция в рамках республиканской экологической акции «Природа и мы». Амгинская инспекция ГЭН совместно с Якутским комитетом ГЭН Минэкологии Якутии передали собранные батарейки в компанию со специализированной урной по сбору батареек в Якутске. Отработанные элементы питания будут направлены на утилизацию в город Челябинск.
ИСТОЧНИК KP.RU