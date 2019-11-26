Жители Амгинского района за год собрали 88 кг батареек

СЕГОДНЯ 09:51 2019-11-26T09:51:39+03:00

Контейнеры для приема батареек были установлены в магазинах, школах и торговых центрах

Изменить размер текста: A A

Жители Амгинского района Якутии за год собрали более 88 кг батареек. Контейнеры, куда можно было выкидывать практически все виды батареек, были установлены в магазинах, торговых центрах и школах.

Акция в рамках республиканской экологической акции «Природа и мы». Амгинская инспекция ГЭН совместно с Якутским комитетом ГЭН Минэкологии Якутии передали собранные батарейки в компанию со специализированной урной по сбору батареек в Якутске. Отработанные элементы питания будут направлены на утилизацию в город Челябинск.

ИСТОЧНИК KP.RU