2019-11-26T09:51:39+03:00
Общество

Жители Амгинского района за год собрали 88 кг батареек

Контейнеры для приема батареек были установлены в магазинах, школах и торговых центрах
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Жители Амгинского района Якутии за год собрали более 88 кг батареек. Контейнеры, куда можно было выкидывать практически все виды батареек, были установлены в магазинах, торговых центрах и школах.

Акция в рамках республиканской экологической акции «Природа и мы». Амгинская инспекция ГЭН совместно с Якутским комитетом ГЭН Минэкологии Якутии передали собранные батарейки в компанию со специализированной урной по сбору батареек в Якутске. Отработанные элементы питания будут направлены на утилизацию в город Челябинск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Якутске на 27 ноября
Пострадавшим от пожара в Якутске окажут помощь
К концу 2020 года Вилюйский психоневрологический интернат переедет в новое здание
За три дня в Якутске задержаны 109 водителей, не оплативших штрафы
Для школьников Усть-Алданского района объявлены актированные дни
В Якутске пройдет Первенство республики по художественной гимнастике
Якутянин попал в число победителей конкурса «Молодой предприниматель России»
Сотрудники УФСИН Якутии узнали кто из них поет лучше всех
Газовик из Вилюйского района стал абсолютным чемпионом по гиревому спорту в Бурятии
Между Ленском и Витимом установили постоянное авиасообщение
В Алданском районе местную жительницу оштрафовали за незаконную регистрацию иностранных граждан
«Бал снежной долины»: в Якутске пройдет выставка авторских кукол
В Верхоянском районе температура воздуха опустилась ниже 50 градусов
В Якутске пожаре погиб человек
Снюс и насвай: в Якутске задержаны продавцы некурительного табака
В пяти населенных пунктах Якутии температура опустилась ниже минус 45 градусов
Театр Олонхо переехал в Дом дружбы народов до окончания строительства Арктического центра эпоса и искусств
На трассе «Лена» легковушка столкнулась с самосвалом