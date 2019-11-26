К концу 2020 года Вилюйский психоневрологический интернат переедет в новое здание

СЕГОДНЯ 09:33 2019-11-26T09:33:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Строительство современного каменного трехэтажного здания Вилюйского психоневрологического интерната имени Кэт Марсден началось 6 мая 2019 года. Здание будет полностью будет готово в октябре-декабре 2020 года и вместит себя 150 постояльцев.

Сам интернат находится в пригороде Вилюйска – селе Сосновка. Он носит имя отважной англичанки – сестры милосердия Кэт Марсден, которая основала в селе приют для прокаженных.

- Наше старое здание, объективно не соответствует нормам пожарной безопасности. У нас 105 пациентов, из них дееспособными являются только двое, да и те нуждаются в постоянном постороннем уходе. Теперь, когда у нас будет новое современное здание, палаты для наших жильцов увеличатся по квадратуре, будет актовый зал для театрализованных постановок и концертов, комната для занятия арт-терапией и другим творчеством. Там будет даже лифт, что при наличии неходячих, ограниченно мобильных подопечных жизненно необходимо, – рассказала директор интерната Клеопатра Автономовна.

ИСТОЧНИК KP.RU