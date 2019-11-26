За три дня в Якутске задержаны 109 водителей, не оплативших штрафы
За три дня сотрудниками ГИБДД за неуплату административных штрафов в установленный законом срок задержаны более ста водителей. С начала года инспекторами ДПС выявлено 6468 таких нарушений.
В соответствии с КоАП РФ штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
За неуплату штрафа в указанный срок предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU