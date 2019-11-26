За три дня в Якутске задержаны 109 водителей, не оплативших штрафы

СЕГОДНЯ 09:27 2019-11-26T09:27:24+03:00

Всего с начала года инспекторами ДПС составлено 6468 материалов на такие нарушения

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За три дня сотрудниками ГИБДД за неуплату административных штрафов в установленный законом срок задержаны более ста водителей. С начала года инспекторами ДПС выявлено 6468 таких нарушений.

В соответствии с КоАП РФ штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

За неуплату штрафа в указанный срок предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU