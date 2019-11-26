2019-11-26T09:27:24+03:00
Общество

За три дня в Якутске задержаны 109 водителей, не оплативших штрафы

Всего с начала года инспекторами ДПС составлено 6468 материалов на такие нарушения
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

За три дня сотрудниками ГИБДД за неуплату административных штрафов в установленный законом срок задержаны более ста водителей. С начала года инспекторами ДПС выявлено 6468 таких нарушений.

В соответствии с КоАП РФ штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

За неуплату штрафа в указанный срок предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Якутске на 27 ноября
Пострадавшим от пожара в Якутске окажут помощь
Жители Амгинского района за год собрали 88 кг батареек
К концу 2020 года Вилюйский психоневрологический интернат переедет в новое здание
Для школьников Усть-Алданского района объявлены актированные дни
В Якутске пройдет Первенство республики по художественной гимнастике
Якутянин попал в число победителей конкурса «Молодой предприниматель России»
Сотрудники УФСИН Якутии узнали кто из них поет лучше всех
Газовик из Вилюйского района стал абсолютным чемпионом по гиревому спорту в Бурятии
Между Ленском и Витимом установили постоянное авиасообщение
В Алданском районе местную жительницу оштрафовали за незаконную регистрацию иностранных граждан
«Бал снежной долины»: в Якутске пройдет выставка авторских кукол
В Верхоянском районе температура воздуха опустилась ниже 50 градусов
В Якутске пожаре погиб человек
Снюс и насвай: в Якутске задержаны продавцы некурительного табака
В пяти населенных пунктах Якутии температура опустилась ниже минус 45 градусов
Театр Олонхо переехал в Дом дружбы народов до окончания строительства Арктического центра эпоса и искусств
На трассе «Лена» легковушка столкнулась с самосвалом