Для школьников Усть-Алданского района объявлены актированные дни

СЕГОДНЯ 08:59 2019-11-26T08:59:54+03:00

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Актированные дни для школьников нескольких наслегов Усть-Алданского района республики были объявлены 26 ноября. Из 3753 учащихся в 35 школах района, актированные дни были объявлены для 1818 учащихся из 26 школ.

В приказе, выпущенном управлением образования района, установлены температурные режимы, при которых объявляются актированные дни. Так, при температуре ниже — 45 градусов объявляются актированные дни для школьников с 1 по 5 классы, при температуре ниже -48 градусов – для учащихся с 1 по 8 классы, при температуре ниже — 50 градусов – для учеников с 1 по 11 классы.

ИСТОЧНИК KP.RU