В Якутске пройдет Первенство республики по художественной гимнастике
Главной судьей станет заслуженный тренер России Татьяна Грибкова
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Чемпионат и первенство Якутии по художественной гимнастике пройдут 30 ноября и 1 декабря в манеже ЯГСХА. Отмечается, что 2019 году за звания сильнейших поборются более 130 гимнасток в возрасте от шести до 15 лет из Якутска, Мирного и Нерюнгри.
По итогам соревнований будут выявлены сильнейшие спортсменки для участия в чемпионате и первенстве ДВФО в 2020 году и во втором этапе X летней Спартакиады учащихся России.
Сообщается, что главным судьей соревнований выступит заслуженный тренер России, судья международной категории Татьяна Грибкова.
ИСТОЧНИК KP.RU