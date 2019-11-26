Якутянин попал в число победителей конкурса «Молодой предприниматель России»
Заместитель председателя молодежного правительства Якутии Виктор Белостоцкий занял второе место в номинации «Интернет-предпринимательство» на конкурсе «Молодой предприниматель России». Заявки на участие подали порядка 700 человек из 62 субъектов России.
В финал смогли пробиться 300 молодых бизнесменов. Главной целью мероприятия – помощь развитию молодежного предпринимательства. На Всероссийском молодежном конгрессе, в рамках которого и проходит конкурс, для участников подготовили образовательную программу.
Участники соревновались за звание лучшего по восьми направлениям: «Интернет-предпринимательство», «Сельскохозяйственное предпринимательство», «Торговля», «Производство», «Франчайзинг», «Социальное предпринимательство», «Инновационное предпринимательство», «Сфера услуг».
ИСТОЧНИК KP.RU