2019-11-26T08:34:31+03:00
Общество

Якутянин попал в число победителей конкурса «Молодой предприниматель России»

Виктор Белостоцкий занял второе место в номинации «Интернет-предпринимательство»
Ольга Донская
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Заместитель председателя молодежного правительства Якутии Виктор Белостоцкий занял второе место в номинации «Интернет-предпринимательство» на конкурсе «Молодой предприниматель России». Заявки на участие подали порядка 700 человек из 62 субъектов России.

В финал смогли пробиться 300 молодых бизнесменов. Главной целью мероприятия – помощь развитию молодежного предпринимательства. На Всероссийском молодежном конгрессе, в рамках которого и проходит конкурс, для участников подготовили образовательную программу.

Участники соревновались за звание лучшего по восьми направлениям: «Интернет-предпринимательство», «Сельскохозяйственное предпринимательство», «Торговля», «Производство», «Франчайзинг», «Социальное предпринимательство», «Инновационное предпринимательство», «Сфера услуг».

ИСТОЧНИК KP.RU

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