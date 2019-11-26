2019-11-26T06:44:31+03:00
Звезды

Сотрудники УФСИН Якутии узнали кто из них поет лучше всех

Был проведен региональный этап всероссийского конкурса авторской песни «Пою тебе, Россия!»
Ольга Донская
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В актовом зале УФСИН прошел региональный этап четвертого всероссийского конкурса авторской песни «Пою тебе, Россия!», организованный ФСИН России. С вокальными номерами перед личным составом, ветеранами и гостями выступили сотрудники учреждений.

Жюри оценивало содержание песен, исполнительское мастерство, музыкальность исполнения и артистизм участников. Победителем в номинации «Автор-исполнитель песен на собственные стихи» признан Алексей Шараборин. В номинации «Исполнитель песен других авторов» лучшей стала Ольга Черкашина, а в номинации «Песня, посвященная профессии работника уголовно-исполнительной системы» наибольшее количество баллов Пантелеймон Шадрин.

Видеозаписи выступлений победителей будут направлены во ФСИН России, где в мартеследующего года определят лучших исполнителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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