Сотрудники УФСИН Якутии узнали кто из них поет лучше всех
В актовом зале УФСИН прошел региональный этап четвертого всероссийского конкурса авторской песни «Пою тебе, Россия!», организованный ФСИН России. С вокальными номерами перед личным составом, ветеранами и гостями выступили сотрудники учреждений.
Жюри оценивало содержание песен, исполнительское мастерство, музыкальность исполнения и артистизм участников. Победителем в номинации «Автор-исполнитель песен на собственные стихи» признан Алексей Шараборин. В номинации «Исполнитель песен других авторов» лучшей стала Ольга Черкашина, а в номинации «Песня, посвященная профессии работника уголовно-исполнительной системы» наибольшее количество баллов Пантелеймон Шадрин.
Видеозаписи выступлений победителей будут направлены во ФСИН России, где в мартеследующего года определят лучших исполнителей.
ИСТОЧНИК KP.RU