Газовик из Вилюйского района стал абсолютным чемпионом по гиревому спорту в Бурятии
Газооператор Вилюйского филиала ЖКХ Якутии Иннокентий Кузьмин стал абсолютным чемпионом в личном первенстве среди ветеранов (50-55 лет) на всероссийском турнире по гиревому спорту в Улан-Удэ. Турнир проходил с 21 по 24 ноября на призы заслуженного мастера спорта России, трехкратного чемпиона мира Сергея Леонова.
В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов-гиревиков из 23 регионов в восьми категориях в возрасте от 14 до 70 лет.
Кандидат в мастера спорта России по гиревому спорту Иннокентий Кузьмин выступал в составе команды республики, которая по итогам соревнований в общекомандном зачете стала третьей.
ИСТОЧНИК KP.RU