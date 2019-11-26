Газовик из Вилюйского района стал абсолютным чемпионом по гиревому спорту в Бурятии

СЕГОДНЯ 06:37 2019-11-26T06:37:24+03:00

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Газооператор Вилюйского филиала ЖКХ Якутии Иннокентий Кузьмин стал абсолютным чемпионом в личном первенстве среди ветеранов (50-55 лет) на всероссийском турнире по гиревому спорту в Улан-Удэ. Турнир проходил с 21 по 24 ноября на призы заслуженного мастера спорта России, трехкратного чемпиона мира Сергея Леонова.

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов-гиревиков из 23 регионов в восьми категориях в возрасте от 14 до 70 лет.

Кандидат в мастера спорта России по гиревому спорту Иннокентий Кузьмин выступал в составе команды республики, которая по итогам соревнований в общекомандном зачете стала третьей.

ИСТОЧНИК KP.RU