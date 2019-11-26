Между Ленском и Витимом установили постоянное авиасообщение
25 ноября в Ленском районе начались субсидированные авиарейсы по маршруту Ленск — Витим. Рейсы выполняются на 5-местном одномоторном турбовинтовом самолете Pilatus авиакомпании «Полярные авиалинии».
Самолет будет летать между районным центром и отдаленным населенным пунктом пять раз в неделю — с понедельника по пятницу. Стоимость субсидированных авиабилетов, которые взял на себя республиканский бюджет, составляет 4856 рублей в одну сторону, еще 200 рублей необходимо будет заплатить за сборы.
Авиасообщение между Ленском и Витимом продлится до открытия зимника.
ИСТОЧНИК KP.RU