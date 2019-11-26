Между Ленском и Витимом установили постоянное авиасообщение

СЕГОДНЯ 06:30 2019-11-26T06:30:40+03:00

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25 ноября в Ленском районе начались субсидированные авиарейсы по маршруту Ленск — Витим. Рейсы выполняются на 5-местном одномоторном турбовинтовом самолете Pilatus авиакомпании «Полярные авиалинии».

Самолет будет летать между районным центром и отдаленным населенным пунктом пять раз в неделю — с понедельника по пятницу. Стоимость субсидированных авиабилетов, которые взял на себя республиканский бюджет, составляет 4856 рублей в одну сторону, еще 200 рублей необходимо будет заплатить за сборы.

Авиасообщение между Ленском и Витимом продлится до открытия зимника.

ИСТОЧНИК KP.RU