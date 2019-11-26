2019-11-26T06:30:40+03:00
Общество

Между Ленском и Витимом установили постоянное авиасообщение

Рейсы выполняются на одномоторном самолете Pilatus авиакомпании «Полярные авиалинии».
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

25 ноября в Ленском районе начались субсидированные авиарейсы по маршруту Ленск — Витим. Рейсы выполняются на 5-местном одномоторном турбовинтовом самолете Pilatus авиакомпании «Полярные авиалинии».

Самолет будет летать между районным центром и отдаленным населенным пунктом пять раз в неделю — с понедельника по пятницу. Стоимость субсидированных авиабилетов, которые взял на себя республиканский бюджет, составляет 4856 рублей в одну сторону, еще 200 рублей необходимо будет заплатить за сборы.

Авиасообщение между Ленском и Витимом продлится до открытия зимника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Якутске на 27 ноября
Пострадавшим от пожара в Якутске окажут помощь
Жители Амгинского района за год собрали 88 кг батареек
К концу 2020 года Вилюйский психоневрологический интернат переедет в новое здание
За три дня в Якутске задержаны 109 водителей, не оплативших штрафы
Для школьников Усть-Алданского района объявлены актированные дни
В Якутске пройдет Первенство республики по художественной гимнастике
Якутянин попал в число победителей конкурса «Молодой предприниматель России»
Сотрудники УФСИН Якутии узнали кто из них поет лучше всех
Газовик из Вилюйского района стал абсолютным чемпионом по гиревому спорту в Бурятии
В Алданском районе местную жительницу оштрафовали за незаконную регистрацию иностранных граждан
«Бал снежной долины»: в Якутске пройдет выставка авторских кукол
В Верхоянском районе температура воздуха опустилась ниже 50 градусов
В Якутске пожаре погиб человек
Снюс и насвай: в Якутске задержаны продавцы некурительного табака
В пяти населенных пунктах Якутии температура опустилась ниже минус 45 градусов
Театр Олонхо переехал в Дом дружбы народов до окончания строительства Арктического центра эпоса и искусств
На трассе «Лена» легковушка столкнулась с самосвалом