В Алданском районе местную жительницу оштрафовали за незаконную регистрацию иностранных граждан

СЕГОДНЯ 04:39 2019-11-26T04:39:54+03:00

Женщина прописала у себя в жилье четверых человек

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В Алданском районе Якутии вынеси приговор по уголовному делу о фиктивной регистрации иностранных граждан. Местная жительница поставила прописала у себя в жилье четверых иностранных граждан.

При этом мигранты по месту регистрации фактически не пребывали и проживали по другому адресу. По результатам рассмотрения уголовного дела суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU