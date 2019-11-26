2019-11-26T04:10:52+03:00
Звезды

«Бал снежной долины»: в Якутске пройдет выставка авторских кукол

Экспозиция будет представлена в Доме дружбы народов имени Кулаковского
Ольга Донская
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В Якутске пройдет выставка авторских кукол «Бал снежной долины». Экспозиция будет представлена в галерее национальных культур Дома дружбы народов имени Кулаковского с 29 ноября по 19 января. Выставка организована в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии».

На выставке будут представлены изделия, созданные руками более 20-ти мастеров из Якутска и нескольких районов республики.

По итогам фестиваля будут выбраны лучшие работы по номинациям: «Кукла в зимнем традиционном национальном костюме народов Якутии», «Зимние образы» (Хаарчаана, Чысхаан, Э ээ Дьыл, Дед Мороз, Снегурочка, Санта-Клаус, снеговик и тд.), «Фантазийные персонажи», «Фауна Севера», «Лучшая экспозиция».

ИСТОЧНИК KP.RU

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