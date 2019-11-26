2019-11-26T03:56:06+03:00
Общество

В Верхоянском районе температура воздуха опустилась ниже 50 градусов

Школьникам с 1 по 9 классы объявили актированные дни
Ольга Донская
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В селе Батагай и городе Верхоянске Верхоянского района Якутии мороз опустился до ниже 50 градусов. Из-за холодов занятия для школьников с 1 по 9 классы приостановлены, сообщает телеканал «Якутия 24».

- Сегодня у нас -52 градуса, не учатся дети с первого по девятый классы, – сообщила исполняющий обязанности директора Верхоянской школы Галина Дабанова. Также занятия приостановлены в поселке Батагай.

- В районе порта зарегистрирован -51 градус, наш поселок расположен ниже, и фактически термометры показывают -54 градуса. Не учится первая смена с первого по девятые классы. В 11.00 станет известно, будет ли учиться вторая смена», – пояснили в Батагайской СОШ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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