В Верхоянском районе температура воздуха опустилась ниже 50 градусов
В селе Батагай и городе Верхоянске Верхоянского района Якутии мороз опустился до ниже 50 градусов. Из-за холодов занятия для школьников с 1 по 9 классы приостановлены, сообщает телеканал «Якутия 24».
- Сегодня у нас -52 градуса, не учатся дети с первого по девятый классы, – сообщила исполняющий обязанности директора Верхоянской школы Галина Дабанова. Также занятия приостановлены в поселке Батагай.
- В районе порта зарегистрирован -51 градус, наш поселок расположен ниже, и фактически термометры показывают -54 градуса. Не учится первая смена с первого по девятые классы. В 11.00 станет известно, будет ли учиться вторая смена», – пояснили в Батагайской СОШ.
ИСТОЧНИК KP.RU