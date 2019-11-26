В Якутске пожаре погиб человек

СЕГОДНЯ 03:50 2019-11-26T03:50:58+03:00

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26 ноября около 6 часов утра в главное управление МЧС России по Якутии поступило сообщение о пожаре. Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме на улице Дежнева в Якутске.

Пожарное подразделение прибыло через 4 минуты, к тому моменту уже горела квартира, повреждения в которой составили на площади 30 кв.м. На месте происшествия найден погибший.

Огнеборцы смогли спасли дом. В ликвидации пожара участвововало 56 человек личного состава и 12 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU