Снюс и насвай: в Якутске задержаны продавцы некурительного табака

СЕГОДНЯ 14:22 2019-11-25T14:22:12+03:00

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В Якутске выявлено три факта продажи некурительного табачного изделия (насвая) и табака сосательного (снюса), два из которых проданы несовершеннолетним. У одного из них обнаружено 106 пакетов жевательного табака.

На улице Винокурова задержали 30-летнего мужчину, который продал из своего автомобиля три пакета с насваем. У него изъяли еще 106 пакетов. На улице Можайского 41-летний мужчина продал несовершеннолетней пять пакетов с насваем, изъято еще 11 полимерных пакетов и 2 бутылки. В одном из баров города 25-летний продавец продал несовершеннолетнему снюс. В МВД сообщили, что изъятые табачные изделия направлены на экспертизу. По всем фактам проводится административное расследование. По факту продажи табачных изделий несовершеннолетним материалы переданы в территориальное подразделение Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU