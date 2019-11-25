Театр Олонхо переехал в Дом дружбы народов до окончания строительства Арктического центра эпоса и искусств

СЕГОДНЯ 09:47 2019-11-25T09:47:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Театр Олонхо ко Дню Олонхо переехал в новое помещение - Дом дружбы народов имени Кулаковского. Театр будет базироваться там до завершения строительства Арктического центра эпоса и искусств.

Первым спектаклем на новой сцене станет премьера по произведению Алексея Кулаковского «Сон шамана». Одно из первых мероприятий — торжественное открытие Декады Олонхо, которое состоится 25 ноября.

Из здания Саха театра имени Платона Ойунского, где труппа Театра Олонхо работала 11 лет, театр выехал еще 17 ноября. Состоялась торжественная церемония прощания двух коллективов, на которой присутствовал государственный советник Якутии, основатель Театра Олонхо Андрей Борисов.

ИСТОЧНИК KP.RU