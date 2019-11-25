На трассе «Лена» легковушка столкнулась с самосвалом

СЕГОДНЯ 09:17 2019-11-25T09:17:21+03:00

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В Нерюнгринском районе Якутии легковая машина столкнулась с самосвалом. Водитель иномарки получил травмы.

ДТП произошло в ночь на 24 ноября на 388 километре федеральной автодороги «Лена». Водитель Тойота Корона не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные и метеорологические условия из-за чего столкнулся с ехавшим впереди грузовым транспортным средством.

Со слов водителя легковой иномарки, он не заметил ехавший впереди самосвал из-за выхлопа и снежной пыли. После инцидента водители разъехались, не став обращаться в Госавтоинспекцию и в скорую. Однако спустя какое-то время мужчина почувствовал себя плохо и был вынужден обратиться за медицинской помощью. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил сотрясение головного мозга, травму гортани и языка.

ИСТОЧНИК KP.RU