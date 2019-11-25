В Верхневилюйском районе двое мужчин залезли в чужой дом и избили хозяина

СЕГОДНЯ 09:01 2019-11-25T09:01:34+03:00

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В Верхневилюйском районе Якутии задержаны два местных жителя, которые проникли в чужой дом и избили хозяина жилплощади. В день происшествия один из подозреваемых распивал спиртные напитки с жертвой.

Во время застолья между ним и его знакомыми произошел конфликт, переросший в потасовку. Обидевшись на них, злоумышленник ушел, но решил отомстить и рассказал о конфликте своему 36-летнему приятелю и попросил его поддержки. Приняв на грудь еще горячительного, подозреваемый с другом ночью вернулся в дом, где отдыхал со знакомыми. Выломав запертую дверь, мужчины проникли в чужое жилище, разбудили спавших людей и стали предъявлять претензии. Во время возникшей потасовки подозреваемые нанесли потерпевшему удары, а также один из мужчин ударил его деревянной палкой по голове. Оба подозреваемых ранее судимы, нигде не работают.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Нарушение неприкосновенности жилища» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU