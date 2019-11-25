Сотрудники транспортной полиции Якутска задержали 12-летнего подростка в аэропорту, он пытался купить билет в другой город

СЕГОДНЯ 08:33 2019-11-25T08:33:04+03:00

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При проверке объектов транспортной инфраструктуры сотрудники полиции в аэропорту Якутска выявили троих несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Всего было проведено 34 профилактических мероприятия в школах, высших и средних учебных заведениях, детских оздоровительных учреждениях.

В аэропорту 12-летний подросток был замечен у кассы - он сбежал из дома и пытался купить билет в другой город. Беглеца вернули родителям.

Двое других задержанных подростков оказались иностранными гражданами, не имеющими при себе документов. У одного в России не оказалось родственников, поэтому 17-летний юноша был помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Якутии. Второго передали родным. В отношении подростков составлены административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU