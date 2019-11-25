В Якутии увеличат число газетных киосков

СЕГОДНЯ 08:25 2019-11-25T08:25:40+03:00

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Министерством инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии инициировано внесение изменений в постановление правительства по увеличению продаваемого в киосках перечня продукции без применения кассового оборудования. Это решение даст газетно-журнальным киоскам привлечь дополнительные доходы, и заинтересовать предпринимателей в открытии газетно-журнальных киосков в районах.

В Якутске газеты и журналы распространяются через сеть киосков Горпечати, издательства «Норд-пресс», в сети книжных магазинов «Книжный маркет» и почтовых отделениях. В других населенных пунктах специализированных киосков не имеется. Согласно нормативам в Якутске должно работать 80 киосков с корреспонденцией, но на сегодня в городе функционируют лишь 24%. По итогам 2018 года Якутия занимает 82 место в рейтинге обеспечения населения киосками прессы.

ИСТОЧНИК KP.RU