2019-11-25T06:35:14+03:00
Общество

Авиакомпания «Якутия» передала шесть самолетов Ан-24 для «Полярных авиалиний»

Увеличение флота расширило географию полетов
Ольга Донская
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Авиакомпания «Якутия» передала в пользование шесть самолетов Ан-24 компании «Полярные авиалинии». Увеличение флота расширило географию полетов перевозчика и теперь пассажиры могут летать регулярными рейсами в 26 районов республики.

После пополнения авиапарка, количество Ан-24 дошло до 12-ти бортов. В целом, «Полярные авиалинии» эксплуатируют 63 воздушных судна: 27 вертолетов и 36 самолетов.

Отметим, что дальнейшие этапы реализации Стратегии развития авиакомпании предусматривают интенсивное обновление устаревшего парка воздушных судов. Так, согласно подписанным соглашениям, в ближайшие годы авиакомпания получит семь модернизованных вертолетов «АНСАТ», десять самолетов L-610 и три самолета Ил-114-300.

ИСТОЧНИК KP.RU

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