Якутию снова посетит заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента страны на Дальнем Востоке Юрий Трутнев посетит три дальневосточных региона. Визит в Якутию запланирован на 27 и 28 ноября.
Трутнев проведет заседание по привлечению инвестиций на Дальний Восток, созданию социальной инфраструктуры в центрах экономического роста, реализации в ДФО программ льготного ипотечного кредитования. Также пройдет совещание по вопросу строительства и реконструкции аэропортов на Дальнем Востоке.
К тому же, вице-премьер оценит ход строительства второй очереди Республиканского кардиологического диспансера.
ИСТОЧНИК KP.RU