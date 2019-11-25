2019-11-25T05:01:01+03:00
Общество

Якутию снова посетит заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев

Визит запланирован на 27 и 28 ноября
Ольга Донская
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Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента страны на Дальнем Востоке Юрий Трутнев посетит три дальневосточных региона. Визит в Якутию запланирован на 27 и 28 ноября.

Трутнев проведет заседание по привлечению инвестиций на Дальний Восток, созданию социальной инфраструктуры в центрах экономического роста, реализации в ДФО программ льготного ипотечного кредитования. Также пройдет совещание по вопросу строительства и реконструкции аэропортов на Дальнем Востоке.

К тому же, вице-премьер оценит ход строительства второй очереди Республиканского кардиологического диспансера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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