Стоп СПИД: в Якутии началась акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом

СЕГОДНЯ 04:51 2019-11-25T04:51:06+03:00

По всей стране мероприятие пройдет в седьмой раз

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С 25 ноября по 1 декабря в седьмой раз пройдет Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», которая приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом. С начала эпидемии заболевания умерло 32 миллиона человек.

С 25 ноября в Якутии начнет работу Всероссийская горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции, а Фонд социально-культурных инициатив 1 декабря проведет акцию #СТОПВИЧСПИД. Акция направлена на профилактику инфекции и информирование населения о заболевании.

С 1 по 3 декабря любой желающий сможет бесплатно сдать анализ на определение антител к вирусу иммунодефицита человека и узнать свой ВИЧ-статус.

ИСТОЧНИК KP.RU