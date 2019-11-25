Стоп СПИД: в Якутии началась акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом
С 25 ноября по 1 декабря в седьмой раз пройдет Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», которая приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом. С начала эпидемии заболевания умерло 32 миллиона человек.
С 25 ноября в Якутии начнет работу Всероссийская горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции, а Фонд социально-культурных инициатив 1 декабря проведет акцию #СТОПВИЧСПИД. Акция направлена на профилактику инфекции и информирование населения о заболевании.
С 1 по 3 декабря любой желающий сможет бесплатно сдать анализ на определение антител к вирусу иммунодефицита человека и узнать свой ВИЧ-статус.
ИСТОЧНИК KP.RU