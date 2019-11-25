2019-11-25T03:39:48+03:00
Спорт

Сборная Якутии завоевала медали на чемпионате среди людей с ограниченными возможностями

Республику представила команда из 21 человека
Ольга Донская
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Сборная Якутии завоевала медали на Национальном чемпионате профессионального мастерства среди граждан с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В копилке команды золотая, бронзовая и две серебряные медали.

Республику представила команда из 21 человека по 18 направлениям, в том числе школьники, студенты и специалисты, успешно прошедшие региональный отборочный этап.

Сообщается, что в 2019 году юбилейный чемпионат проходил в два этапа – отборочные соревнования и финальные. В течение четырех дней на базе профессиональных образовательных организаций Москвы и на территории ВДНХ соревновались более 1800 участников со всех регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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