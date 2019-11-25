Сегодня, 25 ноября, в Якутии откроется самый большой мост

СЕГОДНЯ 03:35 2019-11-25T03:35:26+03:00

В честь этого события в Нюрбе пройдут праздничные мероприятия

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Торжественное открытие моста через реку Марху в Нюрбинском районе Якутии пройдет сегодня, 25 ноября. В честь открытия моста в Нюрбе пройдут ярмарка, показ фильмов, выставки, концерты и фейерверк.

Строительство объекта на 756 километре автодороги А-331 «Вилюй» началось в 2015 году. Ввод моста помог ликвидировать паромную переправу и обеспечить круглогодичное движение.

На сегодняшний день данный мост является самым большим в Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU