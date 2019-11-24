2019-11-24T05:59:39+03:00
Спорт

Фотофакт. Якутский борец Виктор Рассадин женился

Избранницей капитана сборной республики стала певица Юана
Ольга Донская
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--Фото: Социальные сети
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Якутский борец вольного стиля, капитан сборной республики, обладатель Кубка мира Виктор Рассадин женился в субботу 23 ноября. Избранницей спортсмена стала певица Юана.

О торжественном событии в жизни борца сообщил спортивный комментатор Николай Бястинов в своем Инстаграм.

- Желаем крепкой любви, взаимопонимания, счастья, много детей и всего самого наилучшего, - написал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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