Фотофакт. Якутский борец Виктор Рассадин женился

СЕГОДНЯ 05:59 2019-11-24T05:59:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Якутский борец вольного стиля, капитан сборной республики, обладатель Кубка мира Виктор Рассадин женился в субботу 23 ноября. Избранницей спортсмена стала певица Юана.

О торжественном событии в жизни борца сообщил спортивный комментатор Николай Бястинов в своем Инстаграм.

- Желаем крепкой любви, взаимопонимания, счастья, много детей и всего самого наилучшего, - написал он.

ИСТОЧНИК KP.RU