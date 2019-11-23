В Якутске следователи проверяют информацию о нападении собаки на детей

СЕГОДНЯ 11:04 2019-11-23T11:04:09+03:00

Агрессивное животное укусило одного из мальчиков за ногу и за руку. Фото: ЯСИА

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В Якутске следователи проверяют информацию о нападении бездомной собаки на детей.

Сообщение об инциденте появилось 23 ноября в СМИ. В нем говорится, что собака напала на двух школьников младших классов, которые шли в школу, расположенную в 203 микрорайоне, и укусила одного из детей за ногу и за руку. Пытаясь спастись от агрессивного животного, мальчишки взобрались на канат на детской площадке. Когда они спустились, собака появилась вновь. От агрессивного животного детей спасли случайные прохожие.

Проводится процессуальная проверка. В числе прочего, следователям предстоит дать правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц, в обязанности которых входит организация отлова безнадзорных животных.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU