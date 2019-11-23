В частном секторе Якутска установили «полезные бочки»

СЕГОДНЯ 07:24 2019-11-23T09:07:30+03:00

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В рамках пилотного проекта по внедрению мешкового сбора мусора для жителей частного сектора Якутска стартовала акция «Полезная бочка».

На первых этапах внедрения пилотного проекта регоператор столкнулся с рядом проблем, в том числе с размещением специальной тары для хранения ТКО. Для удобства многодетных семей, пенсионеров и людей с инвалидностью для хранения твердых коммунальных отходов по шести адресам в Автодорожном и Гагаринском округах были установлены яркие бочки.

В рамках пилотного проекта в Автодорожном и Гагаринском округах Якутска мусор из частного сектора выводит специализированная техника, которая ездит по определенному маршруту.

С 1 декабря пилотный проект мешкового вывоза ТКО охватит Строительный, Сайсарский и Центральный округа.

ИСТОЧНИК KP.RU