Есть 9000: в Якутске вручили «юбилейный» сертификат на республиканский маткапитал «Семья»

СЕГОДНЯ 06:58 2019-11-23T06:58:14+03:00

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В канун Всероссийского дня матери семья Куличкиных из Якутска стала обладателем 9000-го сертификата на республиканский материнский капитал «Семья».

У Матрены Федотовны и Степана Васильевича Куличкиных это четвертый ребенок. Девочку назвали Надежда.

Федеральный материнский семейный капитал на второго ребенка семья использовала на приобретение жилья. Республиканский маткапитал Куличкины, которых стало шестеро, планируют использовать на покупку автомобиля – теперь им нужна машина побольше.

Сегодня размер республиканского материнского капитала «Семья» составляет 139 716 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU