СЕГОДНЯ 05:57 2019-11-23T05:57:04+03:00

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1 декабря в спортивном комплексе «Дохсун» в Якутске пройдет третья по счету экологическая акция «Раздельный сбор». Мероприятие пройдет в формате эко-фестиваля.

В рамках акции состоится форум с участием российских эко-активистов – лектора школы «Зеленый драйвер» Полины Кособоковой и руководителя проекта «Спасибо!» и первой в России сети благотворительных магазинов Натальи Галечьян.

Для горожан пройдут мастер-классы по пошиву и украшению эко-сумок, многоразовых бахил, изделий из вторсырья, конкурс поделок, эко-квиз и квест для детей и взрослых, баскетбол, футбол, батуты, настольные игры и веселые старты. Дать ненужным вещам вторую жизнь можно будет на «Гаражной распродаже».

Также будут выступления популярных артистов, продажа эко-товаров и фудкорт. Те, кто сдаст отходы и вторсырье (макулатуру, батарейки, люминесцентные лампы, алюминиевые банки, автомобильные аккумуляторы и шины, пластик и т.д.), станут участниками розыгрыша призов.

ИСТОЧНИК KP.RU