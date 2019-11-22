Минэкологии Якутии представили приложение «Заповедная Якутия 1.0»
Одна из особенностей программы возможность работы офлайн
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Минэкологии Якутии представили совместный проект с компанией Seven Group - приложение «Заповедная Якутия 1.0».
Программа работает как справочник, где можно получить информацию о редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и грибов республики и тех, которые входят в Красную книгу Якутии. Одной из особенностей приложения является возможность использования оф-лайн, без выхода в сеть Интернет, что делает удобным использования в зоне отсутствия сети, например в лесу.
ИСТОЧНИК KP.RU