Минэкологии Якутии представили приложение «Заповедная Якутия 1.0»

СЕГОДНЯ 12:01 2019-11-22T12:01:30+03:00

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Минэкологии Якутии представили совместный проект с компанией Seven Group - приложение «Заповедная Якутия 1.0».

Программа работает как справочник, где можно получить информацию о редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и грибов республики и тех, которые входят в Красную книгу Якутии. Одной из особенностей приложения является возможность использования оф-лайн, без выхода в сеть Интернет, что делает удобным использования в зоне отсутствия сети, например в лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU