2019-11-22T10:57:34+03:00
Экономика

В Якутске открылся филиал одного из крупных российских банков

Соглашение о сотрудничестве было подписано на ВЭФ-2019
Ольга Донская
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В рамках соглашения о сотрудничестве между Якутией и банком «Открытие», подписанного на V Восточном экономическом форуме, 22 ноября в Якутске прошло открытие первого офиса банка.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Правительства Якутии Алексей Стручков, член правления банка «Открытие» Александр Пахомов, управляющий отделением Центробанка России Антон Коноплев и первый заместитель главы Якутска Максим Трофимов.

У филиала банка в столице республики уже есть первые клиенты – сотрудники компаний и предприятий, представители бизнес-сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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