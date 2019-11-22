В Якутске открылся филиал одного из крупных российских банков
В рамках соглашения о сотрудничестве между Якутией и банком «Открытие», подписанного на V Восточном экономическом форуме, 22 ноября в Якутске прошло открытие первого офиса банка.
В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Правительства Якутии Алексей Стручков, член правления банка «Открытие» Александр Пахомов, управляющий отделением Центробанка России Антон Коноплев и первый заместитель главы Якутска Максим Трофимов.
У филиала банка в столице республики уже есть первые клиенты – сотрудники компаний и предприятий, представители бизнес-сообщества.
ИСТОЧНИК KP.RU