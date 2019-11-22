На борьбу с раком якутскому онкодиспансеру выделено почти 159 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:14 2019-11-22T10:14:34+03:00

Также поступил комплекс для урологических операций

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В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» Национального проекта «Здравоохранение» якутскому онкодиспансеру в этом году выделено 158 670 500 рублей. Также недавно поступил эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций.

В скором времени ожидается прибытие эндовидеоскопического комплекса для выполнения гинекологических операций в отделение онкогинекологии.

-На сегодня Онкодиспансер укомплектован операционными мониторами, наркозно-дыхательными аппаратами, потолочными бестеневыми хирургическими светильниками и таким уникальным оборудованием, как аппарат радиочастотной термоабляции и эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций, - сообщил заведующий отделением торакальной-абдоминальной хирургии Владимир Лезнев.

ИСТОЧНИК KP.RU