На борьбу с раком якутскому онкодиспансеру выделено почти 159 миллионов рублей
В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» Национального проекта «Здравоохранение» якутскому онкодиспансеру в этом году выделено 158 670 500 рублей. Также недавно поступил эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций.
В скором времени ожидается прибытие эндовидеоскопического комплекса для выполнения гинекологических операций в отделение онкогинекологии.
-На сегодня Онкодиспансер укомплектован операционными мониторами, наркозно-дыхательными аппаратами, потолочными бестеневыми хирургическими светильниками и таким уникальным оборудованием, как аппарат радиочастотной термоабляции и эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций, - сообщил заведующий отделением торакальной-абдоминальной хирургии Владимир Лезнев.
ИСТОЧНИК KP.RU