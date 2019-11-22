Завтра в двух районах Якутии ожидаются метели и порывы ветра до 20 м/с

СЕГОДНЯ 10:09 2019-11-22T10:09:20+03:00

В ближайшие сутки жителей Южной Якутии ожидают снегопад и метели. Фото: ЯСИА

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Завтра в Алданском и Нерюнгринском районах Якутии ожидаются метели и сильный ветер. О неблагоприятном явлении погоды предупредили синоптики Якутского УГМС.

В ближайшие сутки, 23 ноября, жителей Алданского и Нерюнгринского районов ожидают снегопад и метели.

Также синоптики прогнозируют в этих районах усиление северного ветра до 15-20 м/с, сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU