Завтра в двух районах Якутии ожидаются метели и порывы ветра до 20 м/с
Предупреждение о неблагоприятном явлении погоды распространил Якутский гидрометцентр
В ближайшие сутки жителей Южной Якутии ожидают снегопад и метели.Фото: ЯСИА
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Завтра в Алданском и Нерюнгринском районах Якутии ожидаются метели и сильный ветер. О неблагоприятном явлении погоды предупредили синоптики Якутского УГМС.
В ближайшие сутки, 23 ноября, жителей Алданского и Нерюнгринского районов ожидают снегопад и метели.
Также синоптики прогнозируют в этих районах усиление северного ветра до 15-20 м/с, сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.
ИСТОЧНИК KP.RU