В якутском «Водоканале» показания счетчиков принимает робот и чат-бот

СЕГОДНЯ 09:02 2019-11-22T09:03:00+03:00

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С 20 ноября в АО «Водоканал» Якутска показания счетчиков по номеру телефона и через мессенджер WhatsApp принимают робот с распознаванием речи и чат-бот. Прием показаний счетчиков производится ежемесячно с 20 по 27 число.

Умный оператор «Минта» умеет обрабатывать до 10 телефонных звонков одновременно. Во время беседы робот не даст ввести показания меньше предыдущих, а если разница между показаниями будет значительно больше, чем в прошлые месяцы, «Минта» предупредит и попросит дополнительного разрешения на ввод данных у абонента. Если же расход слишком большой – робот не даст ввести передаваемое показание вообще.

ИСТОЧНИК KP.RU