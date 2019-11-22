В Якутске водитель снес три опоры электролиний и оставил без света остался целый микрорайон
Ночью, 22 ноября, водитель врезался в опору электролинии напряжением 6 кВ «Выделенная» с подстанции 35 кВ «Марха», питающую потребителей микрорайона Марха. В результате ДТП произошло падение трех опор и наклон еще двух.
Бригада Службы воздушных линий распределительных сетей Центрального РЭС приступила к аварийно-восстановительным работам. Для удобства потребителей энергетики, путем оперативных переключений, перевели нагрузку с части поврежденной линии на ВЛ 6 кВ «Поселок-1».
Бригада СВЛР продолжает аварийно-восстановительные работы. В них задействовано 12 человек и 5 единиц специализированной техники. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU