В Якутске водитель снес три опоры электролиний и оставил без света остался целый микрорайон

СЕГОДНЯ 08:45 2019-11-22T08:45:33+03:00

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Ночью, 22 ноября, водитель врезался в опору электролинии напряжением 6 кВ «Выделенная» с подстанции 35 кВ «Марха», питающую потребителей микрорайона Марха. В результате ДТП произошло падение трех опор и наклон еще двух.

Бригада Службы воздушных линий распределительных сетей Центрального РЭС приступила к аварийно-восстановительным работам. Для удобства потребителей энергетики, путем оперативных переключений, перевели нагрузку с части поврежденной линии на ВЛ 6 кВ «Поселок-1».

Бригада СВЛР продолжает аварийно-восстановительные работы. В них задействовано 12 человек и 5 единиц специализированной техники. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU