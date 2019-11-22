В УФСИН Якутии провели конкурс православной иконописи среди осужденных
В рамках проведения всероссийского смотра религиозной деятельности «Не числом, а смирением» в 2019 году проводится конкурс православной иконописи среди осужденных «Канон» на тему: «Великая победа: Наследие и наследники».
Картина осужденного М., отбывающего срок в колонии-поселении №2, стала лучше и направлена на финальный этап конкурса, который пройдет во время Рождественских чтений в январе 2020 года в Москве.
Осужденный изобразил князя Александра Невского, мужчина рисует с детства, но до этого в конкурсах не участвовал. Также он хотел бы, чтобы впоследствии его произведение передали в один из домов ребенка при женской исправительной колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU