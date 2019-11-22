В УФСИН Якутии провели конкурс православной иконописи среди осужденных

СЕГОДНЯ 06:32 2019-11-22T06:32:18+03:00

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В рамках проведения всероссийского смотра религиозной деятельности «Не числом, а смирением» в 2019 году проводится конкурс православной иконописи среди осужденных «Канон» на тему: «Великая победа: Наследие и наследники».

Картина осужденного М., отбывающего срок в колонии-поселении №2, стала лучше и направлена на финальный этап конкурса, который пройдет во время Рождественских чтений в январе 2020 года в Москве.

Осужденный изобразил князя Александра Невского, мужчина рисует с детства, но до этого в конкурсах не участвовал. Также он хотел бы, чтобы впоследствии его произведение передали в один из домов ребенка при женской исправительной колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU