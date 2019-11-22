2019-11-22T05:55:59+03:00
Происшествия

Осторожно, мошенники: в Нерюнгри женщина лишилась 24 500 рублей

Ее обманул очередной лже-сотрудник банка
Ольга Донская
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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34-летняя жительница Нерюнгри обратилась в полицию, когда поняла, что стала жертвой мошенников. Женщина пояснила полицейским, что ей позвонил незнакомый мужчина, представившийся сотрудником банка.

Звонивший сообщил, что с помощью её кредитной карты кто-то пытался совершить покупку на сумму 15 000 рублей в магазине бытовой техники, и, скорее всего, это мошенники. Женщина начала сомневаться в правдивости его слов, поэтому прямо спросила у звонившего, не мошенник ли он, на что, конечно, получила отрицательный ответ. Мужчина активно уверял, что мошенники пытаются похитить деньги с её карты, и потерпевшая сдалась под натиском аргументов лже-специалиста и предоставила доступ к денежным средствам, находящимся на карте. В итоге нерюнгринка лишилась 24 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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