2019-11-22T05:41:29+03:00
Общество

Среднее образование Якутии будет усовершенствовано

Об этом заявил глава республики Айсен Николаев
Ольга Донская
Поделиться:
--Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

Глава Якутии Айсен Николаев провел совещание по вопросам совершенствования и комплексного развития системы среднего профессионального образования в республике. По его мнению, усовершенствование системы имеет важное значение для трансформации промышленной отрасли и всей экономики Якутии.

Организации среднего профобразования пользуются большой популярностью среди выпускников школ - по данным приемной кампании 2019 года, на базе 9-х классов конкурс составил 2 человека на одно учебное место.

Правительство ставит цель - повысить показатели трудоустройства выпускников колледжей и техникумов с 53,8% в 2018 году до 70% к 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В УФСИН Якутии провели конкурс православной иконописи среди осужденных
Осторожно, мошенники: в Нерюнгри женщина лишилась 24 500 рублей
Швейцарский телеканал снял фильм о якутском пианисте
В Якутии разрабатывают планы производства моторного топлива
С 2020 года санрейсы в Якутии будут выполнять легкомоторные самолеты
Лаборатории СВФУ в 2020 году получат 26 миллионов рублей
В 2020 году в Арктике начнется строительство многоквартирных домов
В Якутии 56-летний мужчина украл у знакомых инструменты, чтобы угостить их выпивкой
Погода на 22 ноября в Якутске
Ученый из Томска призывает прекратить добычу мамонтовой кости в Якутии
Главу Булунского райна оштрафован за нецелевое использование бюджетных средств
До конца 2024 года в Якутии построят и реконструируют 15 канализационных сооружений
Еще один автозимник: в Усть-Янском районе открылась ледовая дорога
За незаконное хранение золота в Якутии мужчина проведет год в колонии-поселении
В Якутске отключат электроэнергию
В селе Борогонцы сгорел двухэтажный жилой дом
Энергетики Якутии облетели магистральные линии электропередач
За ложные показания в Якутии мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей