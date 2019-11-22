Среднее образование Якутии будет усовершенствовано
Глава Якутии Айсен Николаев провел совещание по вопросам совершенствования и комплексного развития системы среднего профессионального образования в республике. По его мнению, усовершенствование системы имеет важное значение для трансформации промышленной отрасли и всей экономики Якутии.
Организации среднего профобразования пользуются большой популярностью среди выпускников школ - по данным приемной кампании 2019 года, на базе 9-х классов конкурс составил 2 человека на одно учебное место.
Правительство ставит цель - повысить показатели трудоустройства выпускников колледжей и техникумов с 53,8% в 2018 году до 70% к 2024 году.
ИСТОЧНИК KP.RU