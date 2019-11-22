2019-11-22T05:19:51+03:00
Звезды

Швейцарский телеканал снял фильм о якутском пианисте

Государственный телеканал SRF провёл съемки в республике – в Нерюнгри и Якутске
Ольга Донская
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Якутию посетила съемочная команда швейцарского телеканала SRF. Европейские телевизионщики сняли документальный фильм о якутском пианисте Сергее Танине.

В 2018 году пианист завоевал III премию и Приз публики на Международном конкурсе пианистов имени Гезы Анды в Цюрихе, что принесло музыканту большую популярность в Швейцарии.

Группа государственного телеканала специально приехала в Якутию для проведения съемок. Сначала команда побывала на малой родине Сергея – в Нерюнгри. Затем продолжили съемки в Высшей школе музыки Якутии, где Танин учился у профессора Юноны Упхоловой

Сергей Танин родился в 1995 году. Окончил Высшую школу музыки Якутии, Московскую государственную консерваторию имени Чайковского, учился в Базеле в Швейцарии и стал лауреатом международных конкурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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