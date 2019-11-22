Швейцарский телеканал снял фильм о якутском пианисте
Якутию посетила съемочная команда швейцарского телеканала SRF. Европейские телевизионщики сняли документальный фильм о якутском пианисте Сергее Танине.
В 2018 году пианист завоевал III премию и Приз публики на Международном конкурсе пианистов имени Гезы Анды в Цюрихе, что принесло музыканту большую популярность в Швейцарии.
Группа государственного телеканала специально приехала в Якутию для проведения съемок. Сначала команда побывала на малой родине Сергея – в Нерюнгри. Затем продолжили съемки в Высшей школе музыки Якутии, где Танин учился у профессора Юноны Упхоловой
Сергей Танин родился в 1995 году. Окончил Высшую школу музыки Якутии, Московскую государственную консерваторию имени Чайковского, учился в Базеле в Швейцарии и стал лауреатом международных конкурсов.
ИСТОЧНИК KP.RU